Unfall beim Abbiegen Vier Leichtverletzte und 20.000 Euro Schaden

Foto: 123rf.com

Am Dienstagnachmittag, 10. März, gegen 16.20 Uhr wollte ein 21-Jähriger aus Rohr von der Staatsstraße 2144 in Fahrtrichtung Abensberg nach links in die Autobahn A93 Richtung Regensburg abbiegen, dabei übersah er einen entgegenkommenden Pkw und es kam zum Zusammenstoß.