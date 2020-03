Geschwindigkeitskontrolle Kein Fahrzeug von geprüften 125 zu schnell

Am Dienstag, 10. März, wurden von der Verkehrspolizeiinspektion Ingolstadt in der Zeit von 6.50 Uhr bis 8.10 Uhr, an der Bundesstraße B299 bei Altmannstein zwischen Pondorf und Schamhaupten außerorts in Fahrtrichtung Pondorf Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.