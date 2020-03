Unfall bei Kinding Beim Abbiegen hat‘s gekracht

Am Montag, 9. März, kam es gegen 16.40 Uhr zwischen Kinding und Enkering auf Höhe der Autobahneinfahrt Richtung München zu einem Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen.

Kinding/Landkreis Eichstätt. Ein 19-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Landkreis Eichstätt fuhr von Enkering in Richtung Kinding. Auf Höhe der Anschlussstelle wollte er auf die Autobahn in Richtung München einbiegen. Hierbei übersah er eine 47-jährige Pkw-Fahrerin, ebenfalls aus dem Landkreis Eichstätt, die in Gegenrichtung fuhr und geradeaus nach Enkering weiterfahren wollte. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dadurch wurden beide Fahrer leicht verletzt. Die Sachschäden belaufen sich auf circa 12.500 Euro.