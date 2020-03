Leichte Verletzungen Fahrradfahrer fährt falsch und wird von Pkw erfasst

Ein 44-jähriger Radfahrer aus Ingolstadt befuhr den Radweg der Neuburger Straße in Ingolstadt in Richtung Stadtmitte verbotswidrig in Fahrtrichtung links. Kurz nach der Einmündung zur Ensingerstraße stieß er mit der von links, aus dem dortigen Parkplatz kommenden, Pkw-Fahrerin zusammen.