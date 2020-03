Radfahrer leicht verletzt Rennradfahrer beim Überholen gestreift und weitergefahren

Ein 30-Jähriger aus dem Landkreis Eichstätt befuhr mit seinem Rennrad die Kipfenberger Straße in Ingolstadt in Richtung Wettstetten. Am Ende des Radweges vor der Kreuzung zur Florian-Geyer-Straße fuhr er von diesem auf die Fahrbahn und ordnete sich zwischen zwei Pkw ein.