Verkehrsunfallflucht Blauer Suzuki von unbekanntem Fahrzeug beschädigt

Foto: 123rf.com

Am Montag, 9. März, im Zeitraum von 12.30 bis 14 Uhr wurde in Kelheim im Rennweg in einen Parkplatz ein parkender blauer Pkw der Marke Suzuki mit Kelheimer Kennzeichen beschädigt.