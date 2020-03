Unfall in Wolnzach Gegen Hauswand geprallt – 17-Jähriger schwer verletzt

Am Sonntagnachmittag, 8. März, 13.15 Uhr, wurde in Wolnzach ein 17-jähriger Kradfahrer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt.

Wolnzach. Der Jugendliche kam mit seinem Kleinkraftrad auf der Preysingstraße alleinbeteiligt von der Straße ab und fuhr gegen eine Hauswand. Bei dem Anprall wurde der 17-jährige Wolnzacher schwer verletzt und musste zur Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert werden. Unfallursächlich soll nach Angaben des Kradfahrers ein technischer Defekt an der Lenkung gewesen sein. Die Ermittlungen dahingehend dauern an. Am Krad des 17-Jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von 600 Euro. Der Eigentümer des Gebäudes machte keinen Schaden geltend.