Einbruch in Einfamilienhaus Dieb entkommt unerkannt mit Schmuck und 15.000 Euro Bargeld

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 7. auf 8. März, gelangte ein bisher unbekannter Einbrecher durch Eindrücken eines Kellerfensters in ein Einfamilienhaus in der Ingolstädter Kurt-Huber-Straße.