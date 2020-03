38.000 Euro Schaden Pkw-Fahrer missachtet Vorfahrt – 70-Jähriger leicht verletzt

Foto: Lutsenko Oleksandr/123rf.com

Ein 38-jähriger Pkw-Fahrer aus Nittendorf wollte am Sonntag, 8. März, um 9.50 Uhr, die Bundesstraße B299 an der Anschlussstelle Siegenburg – von der Autobahn A93 kommend – in Richtung Egelsee überqueren. Dabei übersah er einen aus Richtung Mühlhausen kommenden Pkw, der von einem 70-jährigen Siegenburger gefahren wurde.