Auseinandersetzung X5-Fahrer streift Fußgänger am Knie und haut ab

Foto: Jelle van der Wolf/123rf.com

Beim Überqueren der Wagnerwirtsgasse in Ingolstadt an der Kreuzung von der Schäffbräustraße zur Bauhofstraße wurde ein 19-jähriger aus dem Landkreis Pfaffenhofen am Sonntagabend, 8. März, gegen 19.30 Uhr von einem BMW X5 gestreift.