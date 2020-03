Flucht vor der Polizei Berauschter Fahrer rast mit bis zu 200 km/h durch Dörfer

Foto: 123rf.com

Gegen 17.15 Uhr sollte am Sonntag, 8. März, in Beilngries in der Ingolstädter Straße ein Pkw-Fahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Dieser versuchte sich der 22-jährige Skoda-Fahrer jedoch zu entziehen.