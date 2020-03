Fässer und Kanister Unbekannte lagern Müll am Straßenrand ab

Neben der Ortsverbindungsstraße zwischen den Riedenburger Ortsteilen Schambach und Echendorf wurde eine nicht unerhebliche Menge Müll illegal in der Böschung abgelagert.

Riedenburg. Eine aufmerksame Spaziergängerin meldete am Freitag, 6. März, dass an der oben genannten Örtlichkeit mehrere Fässer und Kanister in den Büschen neben der Straße liegen. Da es sich um eine nicht unerhebliche Menge Anfall handelt, welcher prinzipiell geeignet ist den Boden zu verunreinigen, ermittelt die Polizeiinspektion Kelheim nun wegen Unerlaubten Umgang mit Abfällen.

Zeugen, die in den vergangen Wochen diesbezüglich verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kelheim unter der Telefonnummer 09441/5042-0 zu melden.