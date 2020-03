Hinweise erbeten Einbruch in Garage in Wolnzach

Am Freitag, 6. März, zwischen 7.25 Uhr und 15.15 Uhr, ist ein unbekannter Täter gewaltsam in eine verschlossene Garage in der Ringstraße im Ortsteil Gosseltshausen in Wolnzach eingedrungen. In der Garage wurde alles durchwühlt jedoch nach ersten Erkenntnissen nichts entwendet.