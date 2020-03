Zeugen gesucht Unbekannter ritzt beleidigenden Inhalt in zwei Pkw

Foto: 123rf.com

Am Freitag, 6. März, zwischen 6 und 7 Uhr, wurden in Baar-Ebenhausen in der Reiterstraße bei zwei Pkw die Motorhauben zerkratzt. Hierbei wurden unter anderem Wörter mit beleidigendem Inhalt eingeritzt.