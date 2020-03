Die Polizei ermittelt Imbisstandbetreiber mit einem Beil bedroht

Ein Imbisstandbetreiber verständigte am Samstag, 7.März,10 Uhr, die Polizei, da es an seinem Stand in Vohburg zu einem Streit mit einem Autofahrer kam. Hierbei soll der 31-jährige Pkw-Fahrer aus Vohburg den Mann mit einem Beil, das er aus seinem Pkw holte, bedroht haben.

Vohburg. Der Pkw-Fahrer kam nochmals an die Örtlichkeit zurück und fing einen weiteren Streit mit einem anderen Mann an. Als die Streife am Einsatzort ankam, war den zunächst unbekannte Täter mit seinem Auto bereits verschwunden. Das benützte Fahrzeug wurde kurze Zeit später im Rahmen der Fahndung im Bereich Pförring festgestellt. Es wurde durch eine Streife versucht das Fahrzeug anzuhalten. Der Fahrer gab jedoch Gas und versuchte,sich der Anhaltung und Kontrolle zu entziehen. Das Fahrzeug konnte später im Bereich Ingolstadt angehalten werden. Zuvor hatte der Fahrer in Ingolstadt ein Polizeifahrzeug angefahren. Eine weiterer Kontrollstelle konnte der Fahrer umfahren. Letztendlich blieb der Wagen beschädigungsbedingt kurze Zeit in Ingolstadt liegen. Der Fahrer wurde zunächst aus dem Wagen verbracht. Er blieb bei der Fahrt unverletzt. Auch wurden keine Einsatzkräfte verletzt. Er wurde aufgrund seines gezeigten Gesundheits- bzw. Geisteszustand in eine Klinik eingewiesen. Auf den noch ausstehenden Pressebericht der PI Ingolstadt wird hinsichtlich der genaueren Geschehensablauf verwiesen. Durch die PI Geisenfeld wird in dieser Sache wegen Bedrohung ermittelt. Die weiteren Straftaten werden durch die PI Ingolstadt bearbeitet.