Technischer Defekt vermutet Pkw geht in Geisenfeld in Flammen auf

Foto: 123rf.com

Eine junge Autofahrerin parkte am Sonntag, 8. März, ihren Pkw auf dem Parkplatz in der Alemannenstraße in Geisenfeld und ging anschließend in die dortige Disco. Circa vier Stunden später verständigte das dortige Sicherheitspersonal die Feuerwehr, da aus dem Motorraum des Fahrzeuges Flammen schlugen.