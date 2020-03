Die Polizei ermittelt Mehrere Pkw und Tiefgaragengebäude in Wolnzach beschädigt

Foto: Ursula Hildebrand

Durch einen oder mehrere bislang unbekannte Täter wurden am Samstag, 7. März, zwischen 8 und 2245 Uhr in der Tiefgarage in er Elsenheimerstraße in Wolnzach insgesamt drei abgestellte Pkw beschädigt.