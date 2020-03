Faustschlag in Abensberg Streit endet mit blutender Platzwunde im Gesicht

Foto: Lutsenko Oleksandr/123rf.com

Am Sonntag, 8. März, gegen 2.10 Uhr kam es in einer Veranstaltungslokalität an der Gillamooswiese in Abensberg zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zweier junger Männer, die zusehends eskalierte.