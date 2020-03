Betriebsunfall Fuß beim Rangieren mit dem Hubwagen eingeklemmt

Foto: 123rf.com

Am Samstagnachmittag, 7. März, geriet eine 50-jährige Mitarbeiterin aus Mainburg gegen 16 Uhr in einem Metallbaubetrieb in der Paul-Münsterer-Straße mit dem Bein unter einen Hubwagen.