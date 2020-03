Erste Ansätze vorhanden Die Kelheimer Polizei ermittelt zu drei Unfallfluchten

Am Samstag, 7. März, ereigneten sich gleich drei Verkehrsunfälle, bei denen der Verursacher sich unerlaubt vom Unfallort entfernte.

Landkreis Kelheim. Der erste Unfall ereignete sich am 7. März in der Zeit zwischen 4 und 6.15 Uhr. Hierbei wurde ein verlassener Pkw mit aktivierter Warnblinkanlage auf der Staatsstraße 2233 im Bereich Kelheim festgestellt. Ein Fahrzeugführer war nicht vor Ort. Durch die eingesetzten Kräfte wurde ein umgefahrener und dadurch beschädigter Leitpfosten unter dem Fahrzeug aufgefunden. Um die Fahrbahn zu räumen, musste das Fahrzeug durch einen Abschleppdienst abgeschleppt werden. Der verantwortliche Fahrzeugführer konnte jedoch im Nachgang ermittelt werden. Warum er die Unfallörtlichkeit verließ ist bislang noch unklar. Ihn erwartet jedoch nun ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Gegen 11.30 Uhr kam es in Neustadt an der Donau, auf dem Stadtplatz, zu einem weiteren Unfall zwischen einem geparkten und einem weiteren Pkw. Als die geschädigte 26-Jährige Neustädterin zu ihrem Fahrzeug zurückkam musste sie feststellen, dass ein bislang unbekannter Unfallverursacher, mutmaßlich beim rückwärts rangieren, gegen die Front ihres Pkw stieß und sich anschließend entfernte. Dadurch entstand an ihrer Fahrzeugfront ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Nachdem jedoch Zeugen vor Ort das Unfallgeschehen beobachten konnten, ist das Kennzeichen des Unfallverursachers bekannt. Weitere Ermittlungen zu seiner Person wurden durch die Beamten der PI Kelheim aufgenommen.

Ein dritter Unfall ereignete sich gegen 18.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in Abensberg. Ähnlich wie in Neustadt an der Donau wurde auch beim vorliegenden Verkehrsunfall ein geparktes Fahrzeug durch einen anderen Pkw angefahren. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich jedoch um die Schadensregulierung zu kümmern. Es entstand am angefahrenen Pkw ein Schaden von etwa 500 Euro, zudem konnten sich Zeugen das Kennzeichen des Unfallverursachers notieren, auch hier sind die Ermittlungen zum Unfallfahrer im Gange.