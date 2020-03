Aus Unachtsamkeit 44-Jährige nach Kollision mit Lkw-Anhänger leicht verletzt

Am Donnerstag, 5. März, um 15.25 Uhr, fuhr eine 44-jährige Frau aus Siegenburg mit ihrem VW die Autobahn A93 in Richtung Regensburg. Auf Höhe Egelsee bei Siegenburg fuhr sie aus Unachtsamkeit auf das Heck eines vor ihr auf der rechten Spur fahrenden Lkw-Anhängers auf.

Siegenburg. Aufgrund der Kollision kam sie noch ins Schleudern und prallte in die Mittelleitplanke. Bei dem Unfall wurde sie leicht verletzt und vom Rettungsdienst in eine Klinik nach Regensburg verbracht. Der Schaden an Lkw, Pkw und Leitplanke wird auf circa 27.800 Euro geschätzt..