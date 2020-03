Die Polizei sucht Zeugen Wahlplakat, Hecke und Papiertonne angezündet

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 4. auf 5. März, wurden der Polizeiinspektion Kelheim drei Fälle von Sachbeschädigungen durch Brandlegung mitgeteilt.

Kelheim. Am Mittwoch gegen 23.30 Uhr wurde ein in der Kelheimwinzerstraße an einer Laterne angebrachtes Wahlplakat in Brand gesetzt, der entstandene Schaden liegt im einstelligen Bereich.

Gegen 23.45 Uhr brannte eine circa vier Meter lange Hecke in der Hallstattstraße aus, der Schaden beläuft sich auf circa 100 Euro.

Zuletzt wurde der Polizei Kelheim am Donnerstag gegen 0 Uhr eine brennende Altpapiertonne auf einen Gehweg am Rennweg mitgeteilt. Der Sachschaden beläuft sich hier auf circa 50 Euro.

Bei sämtlichen Fällen wird momentan von einer vorsätzlichen Sachbeschädigung durch Brandlegung ausgegangen. Aufgrund des unmittelbaren zeitlichen und örtlichen Zusammenhangs dürfte es sich um demselben Täter oder dieselbe Tätergruppierung handeln. Die in der Nacht eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben erfolglos.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Kelheim unter der Telefonnummer 09441/ 5042-0 entgegen.