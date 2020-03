Nach Bremsmanöver Zwei Fahrgäste in Linienbus leicht verletzt

Ein 74-Jähriger aus dem Landkreis Eichstätt befuhr am Mittwoch, 4. März, um 12.30 Uhr, mit seinem BMW die Liegnitzer Straße in Ingolstadt und wollte nach links die die vorfahrtsberechtigte Peisserstraße einbiegen.

Ingolstadt. Von links näherte sich ein Linienbus, der rechts blinkte. Der Rentner ging davon aus, dass der Bus in seine Straße abbiegen wollte und setzte zum Abbiegen an. Der Bus jedoch steuerte die hinter der Einmündung liegende Halterstelle an. Ein Zusammenstoß konnte jedoch noch verhindert werden.

Der BMW-Fahrer sprach mit der Busfahrerin und da kein Sachschaden entstand, setzten beide ihre Fahrt fort. Im Nachhinein stellte sich jedoch heraus, dass zwei Fahrgäste im Alter von 37 und 60 Jahren im Bus durch das Bremsmanöver gestürzt sind und leicht verletzt wurden. Der Linienbus beziehungsweise die Busfahrerin müssen noch ermittelt werden.