15.000 Euro Schaden Lkw mit Anhänger prallt in die Leitplanke

Ein 36-Jähriger aus Usbekistan fuhr am Mittwoch, 4. März, um 18 Uhr, mit seinem Klein-Lkw mit Anhänger, beladen mit drei Gebrauchtwagen, auf der Autobahn A93 in Richtung Regensburg. Kurz vor der Anschlussstelle Wolnzach kam er in einer Rechtskurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern und prallte mit seinem Gespann in die Mitteilleitplanke.