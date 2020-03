Nachbarin holte die Feuerwehr Brand in München – Einsatzkräfte retten Mann aus völlig verrauchter Wohnung

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Am frühen Donnerstagnachmittag, 5. März, 13.56 Uhr, ist es zu einem Brand in einem Mehrparteienhaus in der Landshuter Allee in Münchengekommen. Dabei erlitt ein etwa 49-jähriger Mann schwere Brandverletzungen.