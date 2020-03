Polizei bittet um Hinweise Erneut entwenden Unbekannte mehrere Radsätze von Neuwagen

Foto: 123rf.com

Erneut wurden in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 3. auf 4. März, an einem Autohaus am Beilngrieser Ludwigskanal mehrere Radsätze von Neuwagen abmontiert und entwendet.