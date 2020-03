Verkehrskontrolle 45-jähriger Pkw-Fahrer mit über 1,2 Promille und ohne Führerschein erwischt

Am Mittwoch, 4. März, um 0.20 Uhr, wurde ein 45-jähriger Seat-Fahrer in der Manchinger Straße in Ingolstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Alkoholtest ergab hierbei einen Wert von über 1,2 Promille.