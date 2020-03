Circa 10.000 Euro Schaden Pkw-Fahrer verliert Kontrolle und prallt in Leitplanken

Foto: 123rf.com

Am Mittwoch, 4. März, um 0.15 Uhr, verlor ein 22-Jähriger aus Neustadt an der Waldnaab aus ungeklärter Ursache auf der Autobahn A93, kurz vor der Anschlussstelle Elsendorf in Richtung Regensburg die Kontrolle über seinen BMW.