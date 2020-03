Hinweise erbeten Versuchter Einbruch in Sporthalle einer Gesamtschule

Foto: 123rf.com

In der Zeit von Montag, 24. Februar, bis Dienstag, 3. März, versuchte ein bisher unbekannter Täter vergeblich, über eine Eingangstüre in die Sporthalle der Gesamtschule in der Ebrantshauser Straße in Mainburg zu gelangen.