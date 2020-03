Hinweise erbeten Unfallflucht in Vohburg – Unbekannter touchiert und beschädigt Pkw

Foto: 123rf.com

In der Zeit von Montag, 2. März, 22 Uhr, bis Dienstag, 3. März, 7 Uhr, wurde am Stieglitzweg in Vohburg ein geparkter Pkw angefahren und beschädigt.