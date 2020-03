Unfallhergang noch unklar Verpuffung in der Küche – 82-jähriger Münchner schwer verletzt

Am Mittwochvormittag, 4. März, 8.45 Uhr, ist es in einer Küche in der Implerstraße in München zu einer Verpuffung gekommen. Der Bewohner verletzte sich dabei schwer.