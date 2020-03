Sachbeschädigung Moschee in Pfaffenhofen mit einer Schmierschrift versehen

Am Dienstagmorgen, 3. März, wurde die Polizei in Pfaffenhofen verständigt, nachdem an der Hauswand der Moschee einer Türkisch-Islamischen Gemeinde ein auffälliger Schriftzug in blauer Farbe mit politischem Inhalt entdeckt wurde.