0,5 Promille 27-Jähriger fährt unter Alkoholeinfluss mit dem E-Scooter

Ein 27-Jähriger aus den Niederlanden wurde am Sonntag, 1. März, um 2 Uhr, in der Manchinger Straße in Ingolstadt mit seinem E-Scooter einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen.