Blutentnahme angeordnet 44-Jährige mit 1,5 Promille fährt nach Streit mit Beifahrer gegen Bordstein

Eine 44-Jährige aus Ingolstadt befuhr am Sonntag, 1. März, um 3.45 Uhr, mit ihrem Audi A1 die Nördliche Ringstraße in Ingolstadt in östlicher Richtung. Dabei kam es mit ihrem 28-jährigen Beifahrer zu einem Streit. Dadurch verlor sie die Kontrolle über ihren Pkw und stieß gegen den rechten Bordstein.