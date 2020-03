Unfall in Ingolstadt Über 2,5 Promille – Radfahrerin fährt gegen geparkten Pkw

Eine 34-Jährige aus dem Landkreis Pfaffenhofen fuhr am Montag, 2. März, 18 Uhr, mit ihrem Fahrrad auf der Spretistraße in Richtung Einmündung zur Hindenburgstr. Etwa 50 Meter vor der Einmündung kam sie nach links und fuhr so gegen die Front des am rechten Fahrbahnrand geparkten Skoda Oktavia eines 37-Jährigen aus Ingolstadt.