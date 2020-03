Kripo ermittelt Brand einer Freizeithütte – circa 10.000 Euro Schaden

In der Nacht auf Montag, 2. März, brannte in Schamhaupten in Altmannstein eine Holzhütte nahezu komplett nieder. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt.