Zeugenaufruf Einbruch in Gaststätte in Ingolstadt

Foto: 123rf.com

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 29. Februar auf 1. März, drang ein bislang unbekannter Täter über ein gekipptes Fenster in ein Restaurant in der Ingolstädter Hindenburgstraße ein. Es gelang ihm anschließend, die Kasse aufzuhebeln und mit einer Beute von etwa 300 Euro zu entkommen.