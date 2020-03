Fahrer unverletzt Verkehrsunfall mit 15.000 Euro Sachschaden

Am Sonntagnachmittag, 1. März, ereignete sich in Kelheim ein Verkehrsunfall mit Sachschaden.

Kelheim. Gegen 15.20 Uhr befuhr ein 32-jähriger Pkw-Fahrer die Hienheimer Straße in Kelheim stadteinwärts. An der Kreuzung zur Alleestraße übersah er die Vorfahrt eines von der Alleestraße kommenden 61-jährigen Autofahrers, der in Richtung der Bahnhofstraße fahren wollte.

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, die Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Am Fahrzeug des Unfallverursachers entstand in der Front erheblicher Sachschaden, der Pkw musste abgeschleppt werden. Am Pkw des 61-Jährigen wurde die rechte Fahrzeugseite ebenfalls stark beschädigt. Der gesamte Sachschaden beläuft sich auf circa 15.000 Euro.