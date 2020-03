Erheblich alkoholisiert 24-jähriger Pkw-Fahrer kommt von der Fahrbahn ab

Foto: 123rf.com

Ein 24-Jähriger befuhr am Sonntagmorgen, 1. März, die Autobahn A93 in Richtung Holledau. Gegen 5 Uhr kam er auf Höhe der Anschlussstelle Mainburg nach links von der Fahrbahn ab und krachte in die Mittelleitplanke.