Handgreiflichkeit 67-Jährige nach Streit um gelben Sack leicht verletzt

Zu einer Nachbarschaftsstreitigkeit kam es am Samstagnachmittag, 29. Februar, in einem Ortsteil von Altmannstein.

Altmannstein. Der Streit wurde durch einen gelben Sack ausgelöst, der vermutlich von einem 72-Jährigen zur Abholung an den Briefkasten der 67-jährigen Nachbarin gehängt wurde. Nachdem der Müllsack von beiden hin und her gestoßen wurde, artete der Streit in eine Handgreiflichkeit aus, wodurch die 67-Jährige leicht verletzt wurde.