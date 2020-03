Aus Unachtsamkeit 37-Jährige stößt mit Gegenverkehr zusammen und wird verletzt

Eine 37-jährige Pkw-Fahrerin aus Mainburg kam am Freitagvormittag, 28. Februar, gegen 11.30 Uhr, in der Englmarsdorfer Straße in Mainburg aus Unachtsamkeit auf die linke Fahrbahnseite und stieß dort mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen.