Diebstahl 500 Euro Bargeld und diverse Ausweispapiere aus Tasche geklaut

Foto: 123rf.com

Am Freitag, 28. Februar, gegen 13 Uhr, befand sich eine 50-jährige Frau beim Einkaufen im Supermarkt „Lidl“ in Beilngries. Dort wurde sie dann von einer älteren Dame angesprochen, dass zuvor ein jüngerer Mann an ihrer Tasche hantiert hätte.