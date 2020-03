Anzeige erstattet 21-Jährige hat Rauschgift in der Handtasche und in der Wohnung

Am Freitag, 28. Februar, um 2 Uhr, wurde eine 21-jährige Ingolstädterin in der Innenstadt von Ingolstadt einer Personenkontrolle unterzogen. Dabei fanden die Beamten in ihrer Handtasche ein geringe Menge Marihuana.