Die Polizei sucht Zeugen Gartenhaus in Ingolstadt aufgebrochen

Foto: 123rf.com

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 28. auf 29. Februar, 17.15 bis 8.17 Uhr, wurde ein Gartenhaus in einer Schrebergartensiedlung in der Stauffenbergstraße in Ingolstadt aufgebrochen.