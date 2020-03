Zeugen gesucht Unbekannte brechen in Bäckerei ein

Foto: 123rf.com

Bisher unbekannte Täter drangen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 27. auf 28. Februar, über eine Seiteneingangstüre in eine Bäckereifiliale in der Paul-Münsterer-Straße in Mainburg ein und brachen einen Möbeltresor auf.