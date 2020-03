Einsatz in Ingolstadt Polizisten beleidigt und angegriffen

Am Samstag, 29. Februar, 19.58 Uhr, wurde eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Ingolstadt zu einem Familienstreit in die Falterstraße in den Ingolstädter Süden gerufen.