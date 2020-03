Circa 16.500 Euro Schaden 30-Jährige verliert bei Schneeglätte Kontrolle über ihr Fahrzeug

Am Donnerstag, 27. Februar, um 19.40 Uhr, befuhr eine 30-jährige Frau aus München die Autobahn A93 auf Höhe Gasseltshausen in Aiglsbach in Richtung Dreieck Holledau.