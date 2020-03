Festnahme Mit vier Haftbefehlen gesucht – 48-Jähriger fiel bei Kontrolle in Wolnzach auf

Aufgrund einer Mitteilung über eine Person, die vermutlich in der Tiefgarage in der Elsenheiemrstraße in Wolnzach übernachten wollte, fuhr eine Streife am Samstag, 29. Februar, 22. 40 Uhr, die Örtlichkeit an und kontrollierte dort eine männliche Person.