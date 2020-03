Die Polizei ermittelt Vandale zog durch Neustadt an der Donau

Am Samstag, 29. Februar, gegen 19 Uhr, konnte ein aufmerksamer Zeuge beobachten, wie zwei augenscheinlich angetrunkene Männer über den Kirchplatz zogen. Einer der Männer schlug dabei die Fensterscheibe eines dortigen Info-Centers ein.

Neustadt an der Donau. Unmittelbar darauf beschädigte der Vandale noch zwei Fahrzeuge, indem er zum einen das Rücklicht eintrat und zum anderen einen Seitenspiegel abschlug. Beide Männer entfernten sich im Anschluss vom Ort des Geschehens.

Umfangreiche Ermittlungen führten letztendlich zu dem Tatverdächtigen, einem 29-jährigen Mann aus dem südlichen Landkreis. Der bislang festgestellte Gesamtschaden an den beschädigten Objekten bewegt sich im oberen dreistelligen Euro-Bereich.

Gibt es weitere Zeugen, die das Duo im relevanten Zeitraum am Kirchplatz bzw in der näheren Umgebung beobachten konnten? Etwaige weitere Geschädigte werden gebeten, sich unverzüglich bei der Polizei in Kelheim unter der Telefonnummer 09441/ 5042-0 zu melden.