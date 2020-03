Die Polizei ermittelt Rabiater Bar-Besucher attackiert in Kelheim zwei Gäste

Foto: Stefan Dinse /123rf.com

Am Sonntag, 1. März, gegen 3.40 Uhr, befanden sich noch einige Gäste in einer Bar in der Kelheimer Stadtmitte. Aus bislang unbekannten Gründen kam es zu einem Streit zwischen einem 34-jährigen Kelheimer und zwei weiteren Gästen, in dessen Verlauf ein 21-jähriger Mann von dem rabiaten Bar-Besucher auf den Hinterkopf geschlagen wurde.